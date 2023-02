Mulher chama a PM após sofrer ameaça e violência psicológica

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na tarde de terça-feira (31), após ser ameaçada e sofrer violência psicológica. O caso foi por volta das 16 horas, na Rua José Trizotti, em Ariranha do Ivaí.

Segundo a solicitante, o amásio há alguns dias vem chegando em casa embriagado e proferindo palavras de baixo calão contra ela, bem como ameaças de agressão.

Na terça-feira, teria tentado lhe prejudicar psicologicamente proferindo palavras desabonadoras contra a sua pessoa.

Na residência, o autor negou tais fatos, bem como disse que já estava providenciado sua saída da casa e ainda mostrou suas trouxas de roupa do lado de fora da residência.

A solicitante, diante do compromisso do autor em não lhe proferir ameaças, optou por não representar contra o amásio .

Violência psicológica

A Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, alterou o Código Penal, criminalizando a violência psicológica contra a mulher. O novo tipo penal foi criado por meio da inserção do artigo 147-B do Código. Além disso, criou uma nova modalidade da pena para a lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

