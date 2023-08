Mulher chama a PM após alegar ter sido multada injustamente; entenda

Uma moradora de Rio Bom, no Valei do Ivaí, chamou a Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (21), por conta de uma multa de trânsito, que segundo ela, foi aplicada indevidamente. A Penalidade foi referente ao seu carro, um veículo Hyundai/HB20.

Segundo os policiais, a mulher relatou que recebeu uma multa no dia 14/08/23, onde consta uma infração de trânsito cometida na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, no dia 27/07/23.

No entanto, como consta no Boletim de Ocorrências, a mulher afirmou que nunca saiu do estado do Paraná com o seu veículo. Ela ainda disse, que após receber a multa, foi até o Detran, para relatar o caso e saber quais os procedimentos deveria tomar. Lá ela foi orientada a chamar a PM, e registrar um B.O.

