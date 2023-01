Mulher cai no “Golpe do Falso PIX” e perde R$ 3,5 mil

Da Redação

Apesar dos alertas das autoridades policiais e dos noticiários para que o cidadão faça uma checagem minuciosa antes de mandar qualquer quantia em dinheiro via PIX, quando o pedido é feito por suposto familiar via WhatsApp, ainda tem muita gente que cai no golpe.

No inicio da noite de sexta-feira (20), uma mulher que reside em Lidianópolis, procurou a 6ª CIPM e informou que caiu no golpe do PIX.

Conforme o boletim de ocorrência, a golpista se passou pela filha da vítima no WhatsApp e pediu a quantia inicial de R$ 2.000,00, dizendo que precisaria pagar uma conta, enviando um número de PIX, da golpista.

Após efetuar o primeiro deposito a vítima realizou outro pagamento no valor de R$ 1.500,00, totalizando R$ 3.500,00.

A vítima foi orientada e o caso será enviado à Delegacia de Polícia Civil para que seja investigado. Até o momento ninguém foi preso.

