Uma mulher procurou a polícia na noite deste sábado (28) após cair em um golpe de estelionato em Bom Sucesso. A vítima foi induzida a realizar depósitos e transferências em dinheiro por um criminoso que se passou por delegado de polícia do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 19h12, na Rua José Pereira, na região central do município.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o golpe começou após a moradora manter contato pelo Facebook com um indivíduo que, posteriormente, apresentou-se como sendo uma criança. Alguns dias depois da interação na rede social, a mulher recebeu uma suposta intimação enviada por um homem que se identificou como delegado gaúcho. Ele comunicou a existência de um suposto processo criminal em nome da vítima, relacionado às conversas anteriores.

A partir dessa abordagem, a mulher passou a ser induzida a efetuar depósitos e transferências bancárias sob a justificativa de que os pagamentos seriam necessários para encerrar o processo. Além do prejuízo, a vítima relatou às autoridades que o estelionatário possui diversos dados pessoais seus, o que gera preocupação quanto à possibilidade de uso indevido dessas informações. O caso foi formalizado em boletim de ocorrência para o registro dos fatos e a adoção das providências cabíveis.