Mulher cai em golpe e paga prestações da casa com boletos falsos

IMAGEM ILUSTRATIVA - vítima caiu no golpe e perdeu dinheiro das prestações atrasadas da casa própria

Uma trabalhadora de Novo Itacolomi caiu em um golpe e perdeu o dinheiro de duas prestações da casa própria, financiada pela Caixa Econômica Federal. Ela quitou duas prestações que estavam em atraso a partir de boletos bancários que recebeu por aplicativo de mensagens no celular.

A vítima, moradora da rua Projetada, em Novo Itacolomi, registrou a ocorrência policial nesta quarta-feira (19), ao descobrir que as prestações que estavam em atraso, mesmo depois do pagamento realizado, não haviam sido baixadas do sistema do banco. Ela havia liquidado os dois boletos no último dia 14.

Desconfiada, só então a mulher foi verificar os detalhes do boleto e do comprovante de pagamento e descobriu ter caído num golpe. Ao consultar os dados do boleto, percebeu que o beneficiado não era o banco financiador da casa própria, mas terceiros, desconhecidos.

Ao registrar o boletim de ocorrências, a mulher apresentou os boletos pagos, em que aparece o nome e CNPJ do beneficiário e também apresentou o número de telefone com o qual interagiu e recebeu os boletos para quitação das duas prestações atrasadas.

