Da Redação

Mulher cai em golpe durante compra de moto em Bom Sucesso

Uma mulher, de 23 anos, acionou a Polícia Militar (PM), após cair em um possível golpe durante a compra de uma motocicleta em Bom Sucesso. No local, a vítima contou aos policiais que viu o anúncio de uma Honda/CG 150 Fan preta, no Facebook, e entrou em contato com o anunciante.

Segundo ela, os dois começaram as negociações e a vítima enviou um valor por PIX para concretizar a compra da motocicleta. No entanto, em contato com o proprietário do veículo, ele disse que achou estranho, pois não anunciou a moto pelo valor que a vítima disse.

A vítima ainda disse para o dono da moto que já tinha feito o pagamento via PIX a uma outra pessoa, que o dono do veículo também não conhecia. Os dois então entraram em contato com a PM para resolver a situação.