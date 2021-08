Da Redação

Mulher cai em golpe de falsa empresa de cosméticos

Três casos de estelionato foram registrados em cidades do Vale do Ivaí, nesta terça-feira (3). O primeiro caso aconteceu em Marumbi, de acordo com a PM a mulher contou que entraram em contato com ela dizendo ser representantes do Boticário e que ela teria um desconto de 50% em suas compras, porém para que ela conseguisse acesso ao desconto teria que repassar uma senha que seria enviada em seu celular via SMS.

A vítima seguiu os passos solicitados e teve seu aplicativo de conversas (WhatsApp) clonado. A vítima ainda contou que após isso, o estelionatário começou a solicitar valores para os contatos de telefone dela pedindo depósitos via pix.

O segundo caso aconteceu em São Pedro do Ivaí, a vítima informou a Polícia Militar que viu uma postagem na internet de uma empresa e vendendo um vídeo game no valor de R$850.

O homem fez o negócio com a promessa de entrega do objeto no prazo de sete a dez dias, porém o objeto não foi entregue, e o o homem não consegue falar com o suposto vendedor, fazendo crer que caiu em um golpe.

Mais um caso

Em Apucarana a Polícia Militar também registrou um caso de estelionato no Jardim Marissol, nesta terça-feira (3). O solicitante é de Maringá e relatou à equipe que fez a negociação de um computador (CPU) pelo Facebook e que o suposto comprador pediu para ele trazer o objeto até a Cidade Alta.

Porém, ao chegar no endereço, o homem falou que entraria para testar o computador e pediu para que o solicitante aguardasse do lado de fora, pois, sua tia estava com conjuntivite.

Neste momento, conforme a vítima, ele aguardou aproximadamente 15 minutos, quando ouviu um barulho de telha quebrando e viu que as duas pessoas haviam fugido pelo fundo da casa em um veículo verde.