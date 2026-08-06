Mulher cai em golpe da falsa aposentadoria e contrai empréstimo em Godoy Moreira

Vítima foi enganada durante chamada de vídeo, fez um empréstimo bancário acreditando em falsa liberação de aposentadoria

Uma mulher foi vítima do golpe da falsa aposentadoria em Godoy Moreira, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar registrou a ocorrência na quarta-feira (5), após a vítima relatar que foi induzida a contratar um empréstimo bancário durante uma chamada de vídeo com golpistas.

Segundo a PM, o contato aconteceu na terça-feira (4). O criminoso se passou por representante de um suposto serviço de aposentadoria e afirmou que faria a liberação do benefício do marido da vítima.

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Durante a conversa, ele orientou a mulher a acessar o aplicativo do banco. Seguindo as instruções, ela acabou contratando um empréstimo que não pretendia fazer.

Depois, o golpista enviou uma chave Pix e um boleto para receber o dinheiro. A mulher, porém, desconfiou da situação e não fez nenhum pagamento.

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A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por estelionato e encaminhou o caso à Polícia Judiciária. A vítima informou que pretende representar criminalmente contra os responsáveis.

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