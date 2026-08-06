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ESTELIONATO

Mulher cai em golpe da falsa aposentadoria e contrai empréstimo em Godoy Moreira

Vítima foi enganada durante chamada de vídeo, fez um empréstimo bancário acreditando em falsa liberação de aposentadoria

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher cai em golpe da falsa aposentadoria e contrai empréstimo em Godoy Moreira
Autor Polícia Militar registrou a ocorrência na quarta-feira (5) - Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Uma mulher foi vítima do golpe da falsa aposentadoria em Godoy Moreira, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar registrou a ocorrência na quarta-feira (5), após a vítima relatar que foi induzida a contratar um empréstimo bancário durante uma chamada de vídeo com golpistas.

Segundo a PM, o contato aconteceu na terça-feira (4). O criminoso se passou por representante de um suposto serviço de aposentadoria e afirmou que faria a liberação do benefício do marido da vítima.

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Durante a conversa, ele orientou a mulher a acessar o aplicativo do banco. Seguindo as instruções, ela acabou contratando um empréstimo que não pretendia fazer.

Depois, o golpista enviou uma chave Pix e um boleto para receber o dinheiro. A mulher, porém, desconfiou da situação e não fez nenhum pagamento.

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A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por estelionato e encaminhou o caso à Polícia Judiciária. A vítima informou que pretende representar criminalmente contra os responsáveis.

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crimes virtuais ESTELIONATO Godoy Moreira golpe da falsa aposentadoria POLICIA MILITAR Segurança Financeira
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