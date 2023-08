Mulher briga com namorado em Jardim Alegre e o ameaça com faca

Após a discussão, ela entrou em vias de fato com o filho do namorado

Na madrugada desta sexta-feira (11) a Polícia Militar de Jardim Alegre foi acionada para atendimento de uma situação de vias de fato em Jardim Alegre. A solicitante relatou via 190 que havia sido agredida pelo filho de seu namorado.



De acordo com o boletim de ocorrência da PM, os policiais foram à residência no centro da cidade e conversaram com a solicitante.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motorista que passou por cima de moto após discussão se apresenta

Ela relatou que teve uma discussão com seu namorado, pegou uma faca o ameaçou e ainda murchou os pneus do caminhão dele. Logo após isso ele arrumou os pneus e saiu.



Por conta da confusão, ela e o filho dele acabaram discutindo, sendo que ele a empurrou. Ela acabou caindo causando algumas lesões, ele também foi lesionado no pescoço pela mulher com arranhões.



A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal por terceiros para atendimento. Diante dos fatos, ambos foram orientados e encaminhados para confecção do termo circunstanciado.