Mulher briga com namorado, bate no carro dele e é presa por embriaguez

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 23 horas de sábado (19), uma mulher de 36 anos acabou presa pela Polícia Militar (PM) por embriaguez ao volante em Borrazópolis. Pouco antes, ela havia se desentendido com o namorado, de 41 anos.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), atendendo solicitação via Copom, a guarnição esteve na Rua Pará, onde o solicitante relatava que teve um desentendimento com a namorada. Ela teria rasgado sua camiseta, quebrado objetos na residência e se evadido do local com um Ford/Fiesta prata.

Relatou ainda que antes de se evadir a motorista bateu com seu carro por três vezes no carro dele e ainda bateu no portão da residência. Indagado se teria interesse em representar contra a namorada, afirmou que não, que só acionou a equipe para relatar que a namorada estaria dirigindo embriagada.

continua após publicidade .

Em patrulhamento pela área central, a equipe logrou êxito em localizar mulher, que conduzia o carro em zigue-zague. Indagada se havia ingerido bebida alcoólica, disse que sim, que ingeriu cerveja.

Oferecido o teste do etilômetro, ela aceitou a realização, porém devido ao seu estado de embriaguez, não conseguiu sequer soprar o aparelho. Após consulta documental, foi constatado que o veículo não apresentava débitos junto ao Detran, porém a motorista não possuía habilitação.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado ao pátio do DPM de Borrazópolis e a autora recebeu voz de prisão. Foi confeccionado o termo de constatação de sinais da alteração da capacidade psicomotora e a mulher encaminhada até a 53ª DRP de Faxinal, onde permaneceu à disposição da justiça.