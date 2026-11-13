Mulher bate moto elétrica em carro estacionado durante culto em Marilândia do Sul

Colisão aconteceu na noite de quinta-feira (12) na Avenida Cerejeiras. Mulher foi retirada do local antes da chegada da PM

Uma mulher que conduzia um ciclo elétrico colidiu contra um carro estacionado na noite desta quinta-feira (12), na região central de Marilândia do Sul. O proprietário do veículo atingido, um homem de 40 anos, participava de um culto religioso no momento do acidente e foi avisado por populares sobre a batida assim que saiu da igreja.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após denúncias iniciais. No entanto, quando a equipe policial chegou ao endereço, a mulher já havia sido retirada do local por familiares e o veículo elétrico havia sido entregue aos cuidados de terceiros.

O dono do automóvel, um Ford EcoSport, relatou aos policiais que o carro sofreu danos materiais, mas confirmou que as partes já haviam entrado em um acordo amigável para o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da colisão. Como não houve flagrante no local e a situação foi resolvida financeiramente entre os envolvidos, os militares realizaram as orientações cabíveis e registraram o boletim de ocorrência apenas para fins de documentação.