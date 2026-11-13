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ACIDENTE

Mulher bate moto elétrica em carro estacionado durante culto em Marilândia do Sul

Colisão aconteceu na noite de quinta-feira (12) na Avenida Cerejeiras. Mulher foi retirada do local antes da chegada da PM

Escrito por Da Redação
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Mulher bate moto elétrica em carro estacionado durante culto em Marilândia do Sul
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher que conduzia um ciclo elétrico colidiu contra um carro estacionado na noite desta quinta-feira (12), na região central de Marilândia do Sul. O proprietário do veículo atingido, um homem de 40 anos, participava de um culto religioso no momento do acidente e foi avisado por populares sobre a batida assim que saiu da igreja.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após denúncias iniciais. No entanto, quando a equipe policial chegou ao endereço, a mulher já havia sido retirada do local por familiares e o veículo elétrico havia sido entregue aos cuidados de terceiros.

O dono do automóvel, um Ford EcoSport, relatou aos policiais que o carro sofreu danos materiais, mas confirmou que as partes já haviam entrado em um acordo amigável para o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da colisão. Como não houve flagrante no local e a situação foi resolvida financeiramente entre os envolvidos, os militares realizaram as orientações cabíveis e registraram o boletim de ocorrência apenas para fins de documentação.

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