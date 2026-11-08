Mulher bate carro em poste e acaba presa por embriaguez em Jandaia do Sul

Acidente aconteceu em Jandaia do Sul. Bafômetro confirmou o crime e outras três passageiras precisaram de socorro

Uma motorista de 26 anos foi presa na madrugada deste domingo (8) após bater o carro que dirigia contra um poste de iluminação na Rua Presidente Kennedy, na região central de Jandaia do Sul. A prisão ocorreu após a Polícia Militar constatar que ela conduzia o veículo sob efeito de álcool.

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Ao chegarem ao local do acidente, os policiais notaram que a condutora apresentava sinais evidentes de embriaguez. Ela concordou em fazer o teste do bafômetro, que registrou 0,49 miligramas de álcool, índice que configura crime de trânsito.

Durante a ocorrência e ao ser informada de que seria presa, a mulher sofreu uma crise de ansiedade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionada para levá-la a uma unidade de saúde. Após receber atendimento médico, ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Além da motorista, outras três mulheres estavam no veículo no momento da batida. Elas foram avaliadas pelos socorristas ainda no local do acidente e liberadas em seguida.

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Devido à força do impacto, o poste de energia sofreu danos e a Copel precisou ser acionada para realizar os reparos necessários na rede elétrica. O carro envolvido no acidente possuía débitos administrativos que foram quitados no momento da ocorrência, sendo o veículo liberado e entregue a um familiar da motorista.



