Mulher ateia fogo em casa após não conseguir comprar cerveja

Da Redação

O caso foi na madrugada desta segunda-feira (27) no distrito de Santa Luzia da Alvorada

A Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí foi acionada na madrugada desta segunda-feira (27) para o distrito de Santa Luzia Santa Luzia da Alvorada, na Rua Geraldo do Carmo ,onde uma mulher teria ateado fogo em uma residência, após o dono de um comércio ter negado a venda de uma cerveja.

A situação teve início noite de domingo (26), por volta das 23h45, quando a PM já havia sido acionada para o mesmo local. O solicitante relatou que após negar vender cerveja para uma mulher porque já havia fechado, ela começou a insultar e querer agredir a esposa dele. A autora não se encontrava mais no local.

Com a saída da equipe do local, pouco tempo depois, a mulher retornou e passou a fazer ameaças a esposa do solicitando, dizendo que eles não deveriam ter chamado a polícia, e que iria matar os moradores enquanto estivessem dormindo, e saiu do local tomando rumo ignorado.

Na madrugada, os moradores começaram a sentir cheiro de queimado vindo da parede da residência que é de madeira e ao saírem se depararam com incêndio na parede.

Com auxílio de um vizinho conseguiram apagar o fogo que já estava consumindo a parede da casa, quase pegando fogo no colchão onde o casal estava dormindo. O solicitante acabou queimando suas mãos enquanto apagava o fogo.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal para que fosse prestado atendimento médico. A PM realizou patrulhamento com intuito de localizar a suposta autora, porém não obteve êxito.