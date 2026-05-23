Mulher ataca vizinho com facão após acusá-lo de matar seu galo de estimação

Um mecânico de 68 anos foi internado no Hospital Municipal de Tacuru, a 422 quilômetros de Campo Grande (MS), após ser atacado a golpes de facão por uma vizinha de 37 anos. A agressão foi motivada por uma retaliação, já que a mulher acusou a vítima de ter matado o seu galo de estimação. O crime aconteceu no momento em que o idoso trabalhava em sua oficina mecânica, localizada na Rua Francisco Serejo Neto, na região central do município.

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De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, a agressora invadiu o estabelecimento empunhando uma lâmina de aproximadamente 50 centímetros e partiu para cima do homem, proferindo os golpes enquanto o culpava pela morte da ave. A vítima ainda tentou argumentar e negar qualquer envolvimento com o caso do animal, mas as justificativas foram ignoradas.

Para escapar do ataque e sobreviver, o idoso precisou correr do próprio local de trabalho e buscar abrigo na residência de outros moradores da rua. Os vizinhos prestaram o apoio inicial e acionaram uma ambulância para o resgate. O homem deu entrada na unidade de saúde apresentando um corte no braço esquerdo, outro nas costas e diversas escoriações pelo corpo. O caso foi registrado pelas autoridades e segue sob investigação.



