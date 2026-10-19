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VIOLÊNCIA

Mulher ataca ex-companheiro na rua e rouba capacete em Ivaiporã

Vítima foi encurralada por duas motociclistas na região da Praça Paris; suspeita fugiu após as agressões e é procurada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher ataca ex-companheiro na rua e rouba capacete em Ivaiporã
Autor Foto: Ilustrativa

Um homem foi agredido e teve o capacete roubado pela própria ex-companheira na noite do último domingo (18), na área central de Ivaiporã (PR). A ação contou com o apoio de uma segunda mulher, que ajudou a encurralar a vítima no meio da rua.

- LEIA MAIS: Casal é preso após confusão e agressões contra policiais em Ivaiporã

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O crime ocorreu na Avenida Maranhão, nas proximidades da Praça Paris. De acordo com o relato do homem à Polícia Militar, a ex-parceira e uma mulher desconhecida, cada uma pilotando uma motocicleta, entraram na via pela contramão e bloquearam a sua passagem.

Após fecharem a vítima, as duas começaram a desferir diversos socos contra o homem. Antes de deixar o local, a ex-companheira tomou o capacete do rapaz — um modelo nas cores vermelha e preta — e fugiu, pilotando em direção ao bairro Vila Nova Porã.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso como roubo. Os agentes realizaram patrulhamentos e buscas pela região indicada, mas a agressora não foi localizada. A vítima recebeu orientações sobre como proceder para registrar o caso e buscar as medidas legais cabíveis.

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AGRESSÃO ivaipora POLICIA MILITAR relacionamentos abusivos roubo segurança pública
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