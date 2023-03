Mulher armada com enxada rouba idosos em Califórnia; ela foi presa

Da Redação

O dinheiro caiu no chão sem que a mulher percebesse e foi recuperado

A Polícia Militar (PM) de Califórnia foi acionada após uma mulher, armada com uma enxada, invadir uma casa na área central da cidade e quase roubar mais de R$ 7 mil de dois idosos, na madrugada desta quinta-feira (23). A suspeita foi presa logo após a ação criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois irmãos, de 73 e 71 anos, estavam dormindo quando uma mulher com o rosto encoberto arrombou a porta da residência e começou a perguntar sobre dinheiro. Apesar de tentar mascarar sua identidade, uma das vítimas reconheceu a assaltante.

A suspeita tentou agredir os dois idosos com a enxada, sendo que um deles acabou caindo no chão e machucando o braço direito. No momento da queda, o homem conseguiu puxar o pano que cobria o rosto da mulher e confirmou sua identidade.

Ainda conforme a polícia, a criminosa revistou os bolsos das vítimas e vasculhou a casa. Ela encontrou uma bolsa, que estava guardada dentro do guarda-roupa, com um pacote de dinheiro. No total, R$ 7.417,00 em espécie estavam na mochila.

Para fugir, a mulher precisou arrombar o portão de ferro da residência com uma marreta e, nesse momento, o pacote com o dinheiro caiu no chão sem que ela percebesse. Vizinhos escutaram gritos e o barulho das marretadas e acionaram a PM.

Ela foi presa



Como uma das vítimas reconheceu a suspeita, as autoridades se dirigiram até a residência da mulher e a encontraram. Foi dado voz de prisão e foi necessário o uso de força moderada para algemar a criminosa. Durante a ação, ela acabou torcendo um dos dedos da mão direita.

As vítimas foram encaminhadas até o posto de saúde de Marilândia do Sul e, na sequência, para a Delegacia juntamente com o dinheiro e a autora do crime.

