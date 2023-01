Mulher aproveita distração e furta celular no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

O morador de uma casa localizada na Rua Palmas em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, chamou a Polícia Militar nesta terça-feira (17) depois que teve o celular furtado. Ele relatou aos policiais que no início da manhã, por volta das 5 horas, uma mulher bateu palma em frente à sua casa pedindo comida.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Homem é preso por embriaguez ao volante após dar ‘cavalinho de pau’

Em seguida, aproveitando uma distração da vítima, a mulher, que conforme o homem era sua conhecida, entrou na residência e furtou um celular da marca Samsung, na cor preta.

continua após publicidade .

Os policiais colheram as características da mulher e realizaram o patrulhamento nas imediações do bairro, porém sem êxito em encontrar a autora do furto.





Menor é flagrado pilotando moto

Na noite de terça-feira (17), a equipe de serviço da PM de Borrazópolis, flagrou um adolescente pilotando uma motocicleta Honda/CB 300 R.

continua após publicidade .

A equipe realizava patrulhamento pela cidade, quando o condutor ao perceber a viatura policial tentou se evadir rapidamente. Sendo acompanhado à distância, ele foi abordado na Rua Capitão Ciro de Toledo Pizza.

Após checagem documental, foi constatado que a motocicleta não apresenta débitos junto ao Detran. Diante dos fatos o menor foi advertido, orientado e liberado no local.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Departamento de Polícia Militar de Borrazópolis, para as devidas notificações e providências.

Siga o TNOnline no Google News