Mulher aplica golpe após dizer que benzeria dinheiro

A Polícia Militar foi chamada após um homem ser enganado por uma mulher, que dizia ser benzedeira, e perder 160 reais no centro de Jandaia do Sul, na manhã de segunda-feira (9).

Conforme a vítima relatou à polícia, a estelionatária teria lhe pedido ajuda com dinheiro e recebeu cinco reais. No entanto, a mulher perguntou quantos reais ele tinha em sua carteira e se ofereceu para benzer o valor e, com isso, multiplicá-lo.

Diante da oferta, o rapaz aceitou e entregou a ela 160 reais. A golpista pegou o dinheiro e, segundo a vítima, fez "uma mágica e sumiu com o valor". Após isso, fugiu do local.

Depois da denúncia, uma equipe da PM encontrou a autora próximo à agência da Caixa Econômica Federal, em Jandaia do Sul. Ela foi abordada, disse ser moradora de Presidente Castelo Branco, e contou que teria chegado no município nesta segunda.

A mulher, que seria vendedora de panos de prato e benzedeira, negou que havia aplicado o golpe no denunciante. Ela foi encaminhada para a delegacia e 226 reais que estavam com ela foram apreendidos.