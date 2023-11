Mulher apanha do marido e do sogro após flagrar mensagens suspeitas

Por conta das agressões, a vítima ficou com um corte nos lábios, escoriações nos ombros e dores em algumas partes do corpo.

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na tarde deste domingo (26) em Cambira (PR) após flagrar mensagens do seu marido falando com outra mulher.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jovem é morta com tiro no peito após discussão com o namorado

Relatório divulgado pela Polícia Militar (PM) informa que a vítima, que tem 18 anos, teria flagrado mensagens do seu marido, um homem de 29 anos, conversando com outra mulher no WhatsApp.

continua após publicidade

Ao ser questionado, o homem, em fúria, passou a agredi-la. Na sequência, teria chegado o sogro da vítima, que também passou a agredir a mulher. Os dois fugiram ao perceberem que a vítima chamou a polícia.

A mulher informou que já sofreu agressões do marido no último dia 24 e que tem boletim de ocorrência registrado. Por conta das agressões, a vítima ficou com um corte nos lábios, escoriações nos ombros e dores em algumas partes do corpo.

Siga o TNOnline no Google News