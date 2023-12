Mulher ameaça vizinha de morte e tenta agredir policiais em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

A equipe policial foi acionada via Copom para comparecer à Rua José Manoel de Andrade, em Faxinal, na noite de domingo (17), para atender a uma situação de perturbação de sossego.

No local, a solicitante relatou a PM que sua vizinha ligou o som muito alto. Quando foi pedir para ela abaixar, foi ameaçada de morte. Relatou ainda que teria o interesse de representar novamente contra a autora do fato, contou ainda que tem audiência marcada pelo mesmo motivo para 24 de janeiro.

Os policiais então conversaram com a vizinha, autora dos fatos. Durante a conversa, eles notaram um forte odor etílico exalado por ela.

Quando os policiais a informaram sobre a denúncia e que a equipe iria apreender a TV (fonte da emissão do som), a mulher desobedeceu e, querendo dificultar a apreensão, tentou fechar o portão, proferiu xingamentos e partiu para cima da equipe.

Segundo a PM, após insistência, o marido da autora entregou a televisão. Quando estava sendo carregada para a viatura, a autora começou a chorar e dizer que iria se matar. Nesse momento, o marido da autora pediu para a equipe intervir.

Os policiais foram então em direção à autora, que pegou uma faca de serra e foi em direção à equipe, no intuito de golpear os policiais. Foi necessário utilizar as técnicas de controle de contato e uso do agente pimenta para que ela soltasse a faca.

Após ser contida, a autora foi encaminhada ao Hospital Municipal Juarez Barreto para confecção do laudo de lesões e, depois, conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

