Mulher ameaça marido com faca em Ariranha do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na quinta-feira (11), por volta das 20 horas, a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma situação de ameaça na Rua Antônio de Souza Campos, em Ariranha do Ivaí. Segundo o solicitante, uma mulher estava armada com faca fazendo ameaças de morte a um homem.

continua após publicidade .

No local a polícia encontrou a mulher que estava visivelmente perturbada. Com sintomas de embriaguez, além de ameaçar o marido com a faca, ela também disse alguns palavrões para ele e para a equipe policial.

Foi acionado o serviço da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ariranha do Ivaí, e o enfermeiro de plantão foi ao local e deu medicamento para a mulher.

continua após publicidade .

Após isso, foi orientado as partes e posteriormente confeccionado BOU.

Outro caso (surto)

Em Ivaiporã, policiais militares também deram apoio a equipe do Samu, durante encaminhamento de paciente em surto à Unidade de Pronto Atendimentos (UPA). O caso foi por volta das 10h30.

Quando os policiais chegaram ao endereço, na Rua Rio Grande do Sul, o homem se acalmou e foi encaminhado pela ambulância.

Siga o TNOnline no Google News