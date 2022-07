Mulher ameaça cortar pescoço da vizinha e da filha dela

Da Redação

No início da tarde de quinta-feira (14), a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para a Rua Urubupungá, onde estaria ocorrendo uma possível vias de fato.

Em contato com uma mulher no local, ela disse que desde a madrugada, por volta das 4 horas, a vizinha estaria perturbando jogando pedras na residência. Não houve danos, porém se sentia com medo, pois na residência tem crianças pequenas.

A solicitante disse ainda, ao tentar conversar com a autora recebeu ameaças, que disse que iria cortar o pescoço dela e de sua filha, vindo também a proferir várias palavras de baixo calão.

No momento que a equipe chegou ao local, notou que a autora estava descontrolada. Diante da situação encaminhou as partes até a 6° CIPM para confecção de termo circunstanciado.

Briga de casal na Praça Espanha

Por volta das 14 horas, atendendo solicitação anônima de vias de fato entre casal, a guarnição se deslocou até a Praça Espanha. No local, foi feito contato com uma mulher que informou ter sido agredida pelo seu amásio.

Ela estava sob forte efeito de álcool, cambaleante e com falas desconexas, e não soube repassar localização do agressor. Realizado patrulhamento o suspeito não foi localizado.

