Mulher ameaça atear fogo no Conselho Tutelar de Jardim Alegre

Na tarde de sexta-feira (15), a Polícia Militar (PM) foi acionada para a casa onde funciona o Conselho Tutelar de Jardim Alegre, onde uma mulher teria arrumado confusão e estaria ameaçando atear fogo no local.

Os policiais foram imediatamente ao local e conversaram com as conselheiras. Elas relataram que compareceu ao Conselho Tutelar uma mulher perguntando de sua filha que está abrigada na Casa Lar.

Sendo então informada que não era no conselho que conseguiria as informações, a mulher passou a ameaçar as conselheiras, dizendo que colocaria fogo no Conselho Tutelar com elas dentro e nas casas de cada uma delas.

Diante do fato, as conselheiras foram orientadas e foi realizado patrulhamento para localizar a autora, porém sem êxito.

