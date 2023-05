Mulher agride o ex-companheiro em Ivaiporã, PM foi chamada

Da Redação

Por volta das 12h30 de domingo (22) a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi chamada para a Rua Antônio Fermino Honorato, na Vila Nova Porã, onde segundo o solicitante teria sido agredido pela sua ex-companheira.

No local a PM em contato com o solicitante, ele relatou que está separado já há algum tempo, porém mora com sua ex-esposa na mesma residência e aguarda a justiça determinar a divisão de bens.

Porém a ex-mulher chegou na casa embriagada e o agrediu com tapas e arranhões no rosto e pescoço e ainda proferiu ameaças de morte.

Diante das circunstâncias e do desejo de representação por parte do solicitante as partes foram encaminhadas até a sede da 6ª CIPM para lavratura do termo circunstanciado. Ambos foram devidamente orientados e advertidos.

