Mulher agredida pelo marido em Jardim Alegre morre no hospital

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma moradora de Jardim Alegre, no norte do Paraná, morreu nesta quinta-feira (22) em consequência das agressões sofridas do marido. A vítima foi identificada como Nelza Maria Neves, de 69 anos. O homem foi preso em flagrante.

continua após publicidade

De acordo com informações 54ª DRP, a ação policial ocorreu na tarde de quarta-feira (21), após o filho da vítima comparecer à delegacia e informar uma situação de maus-tratos contra sua mãe e que ela teria sido encaminhada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre e depois acabou sendo transferida para o Instituto de Saúde Bom Jesus, em Ivaiporã, onde faleceu.

-LEIA MAIS: Homem é preso em flagrante pela PCPR após agredir a esposa de 69 anos

continua após publicidade

Ainda na quarta-feira, uma equipe da unidade policial da 54ª DRP foi ao hospital municipal e confirmou a veracidade das informações.

Sendo também constatado a existências de inúmeras denúncias contra o investigado por agressões contra a companheira que se encontrava acamada e sofre de muitos problemas de saúde.

Diante disso, a equipe se deslocou até a residência do investigado, sendo efetuado a prisão em flagrante. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, uma testemunha informou sobre a existência de uma arma de fogo na residência.

A equipe retornou à residência do investigado, sendo encontrado um revólver calibre .38, além de 33 munições intactas. O detido foi encaminhado ao DEPEN de Ivaiporã, onde permanece a disposição do poder judiciário. a principio ele negou a agressão.

Siga o TNOnline no Google News