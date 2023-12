Mulher agredida pelo convivente é socorrida pelo Siate em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi agredida pelo seu convivente, na noite de terça-feira (5), em Ivaiporã. A vítima foi socorrida pelo Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), por volta das 22 horas, a equipe foi acionada para a Avenida Aparício Cardoso Bittencourt, no centro da cidade, onde havia uma mulher sendo agredida. Chegando ao local, os policiais encontraram socorristas do Siate atendendo a vítima.

A mulher relatou aos policiais que estava com seu convivente quando ele começou a ameaça-la de morte utilizando uma faca de serra. Diante disso, a vítima saiu em direção ao lago quando novamente foi surpreendida por ele, o qual desferiu um soco em sua barriga e a segurou pelo pescoço, jogando ainda o celular no rosto da vítima, vindo a causar lesões no rosto e pescoço.

Foi realizado patrulhamento, mas o agressor não foi localizado. A equipe orientou a vítima quanto a seu direito de representação, a qual informou que tem interesse em fazer uma medida protetiva posteriormente.

