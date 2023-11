Mulher acusada de furtos e roubo de carro é presa em Jandaia

Uma mulher, de 40 anos, que é acusada de cometer diversos crimes envolvendo a prática de furtos e roubo, foi presa na manhã desta terça-feira (21) pela Polícia Civil (PC) de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

De acordo com os policiais, havia um mandado de prisão em aberto no nome da mulher por conta de ela ter cometido diversos crimes no município, como furtos e roubos. Conforme os agentes, a criminosa teria cometido quatro furtos somente no mês de outubro, além de ter roubado um veículo modelo Citroën na semana passada.

Ainda conforme a Polícia Civil (PC), agora a mulher ficará à disposição do Poder Judiciário para que as investigações prossigam. Ela nega os crimes.

