Mulher acusa sogro de manter relação sexual perto de criança

Em apoio ao Conselho Tutelar de Lunardelli, a equipe do Destacamento da Polícia Militar (DPM) realizou patrulhamento em busca de um homem por manter relações sexuais com uma mulher em frente a uma criança. O caso foi registrado por volta as 11h30.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe foi solicitada a deslocar até o Conselho Tutelar para prestar apoio a equipe de plantão.

Foi relatado aos policiais, que uma mulher havia feito denúncia contra o sogro. Relatando que ela e sua filha foram até a residência dele, encontraram a porta aberta e entraram.

Dentro da casa ela encontrou o sogro mantendo relações sexuais com uma mulher, na presença de uma criança com idade aparente entre 2 a 3 anos.

Disse ainda que a criança estava acordada assistindo os dois enquanto mantinham relações sexuais, e que ao perceber que tinham sido flagrados, a mulher se vestiu e deixou o local imediatamente.

Diante dos fatos e de posse das características dos acusados, a PM realizou patrulhamento no intuito de localizar os acusados, porém sem êxito.