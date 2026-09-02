Mulher aciona PM por furto de Fusca, mas carro estava na garagem em Lunardelli

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Mulher disse que namorado teria levado o veículo após uma desavença, mas depois afirmou que ele havia devolvido o carro

Uma mulher acionou a Polícia Militar por um suposto furto de Fusca, na madrugada desta quarta-feira (2), em Lunardelli. O carro, porém, estava na garagem da residência.

Segundo a PM, a mulher afirmou que o Volkswagen Fusca havia sido levado pelo namorado por volta da 1h10, após uma desavença anterior.

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A equipe foi até o endereço, indicado, e encontrou o veículo na garagem.

Conforme o boletim, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Questionada, ela disse que o namorado havia devolvido o Fusca.

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A PM orientou a mulher sobre o uso do telefone 190 para comunicações falsas de crimes. A ocorrência foi registrada como fato não constatado, sem ilicitude.

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