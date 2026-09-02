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Mulher aciona PM por furto de Fusca, mas carro estava na garagem em Lunardelli

Mulher disse que namorado teria levado o veículo após uma desavença, mas depois afirmou que ele havia devolvido o carro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher aciona PM por furto de Fusca, mas carro estava na garagem em Lunardelli
Autor A equipe foi até o endereço, indicado, e encontrou o veículo na garagem - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher acionou a Polícia Militar por um suposto furto de Fusca, na madrugada desta quarta-feira (2), em Lunardelli. O carro, porém, estava na garagem da residência.

Segundo a PM, a mulher afirmou que o Volkswagen Fusca havia sido levado pelo namorado por volta da 1h10, após uma desavença anterior.

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LEIA MAIS: Motorista morre após saída de pista de carreta na PR-444 em Apucarana

A equipe foi até o endereço, indicado, e encontrou o veículo na garagem.

Conforme o boletim, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Questionada, ela disse que o namorado havia devolvido o Fusca.

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A PM orientou a mulher sobre o uso do telefone 190 para comunicações falsas de crimes. A ocorrência foi registrada como fato não constatado, sem ilicitude.

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comunicações falsas embriaguez Furto Lunardelli POLICIA MILITAR Volkswagen Fusca
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