Mulher aciona PM após suspeita de invasão em residência durante a madrugada

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Uma moradora de Jardim Alegre acionou a Polícia Militar após suspeitar que sua residência havia sido invadida durante a madrugada desta quarta-feira (3).

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 0h10, na Rua São Paulo. A equipe foi chamada após informações de uma possível violação de domicílio.

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No local, a mulher relatou aos policiais que percebeu a presença de uma pessoa dentro da casa. Em seguida, ela viu o suspeito sobre o telhado da residência. Ao gritar para chamar a atenção de uma vizinha, o invasor teria fugido.

Os policiais realizaram buscas no imóvel e fizeram uma varredura em todo o terreno, mas ninguém foi encontrado.

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A moradora recebeu orientações da equipe, e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

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