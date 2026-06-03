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JARDIM ALEGRE

Mulher aciona PM após suspeita de invasão em residência durante a madrugada

Moradora de Jardim Alegre disse ter visto uma pessoa dentro da residência e sobre o telhado do imóvel; suspeito não foi localizado.

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 10:10:18 Editado em 03.06.2026, 10:10:12
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Mulher aciona PM após suspeita de invasão em residência durante a madrugada
Autor PM atendeu o chamado na Rua São Paulo - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma moradora de Jardim Alegre acionou a Polícia Militar após suspeitar que sua residência havia sido invadida durante a madrugada desta quarta-feira (3).

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 0h10, na Rua São Paulo. A equipe foi chamada após informações de uma possível violação de domicílio.

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LEIA MAIS: Mulher procura ajuda da PM após divergência com marido em Ivaiporã

No local, a mulher relatou aos policiais que percebeu a presença de uma pessoa dentro da casa. Em seguida, ela viu o suspeito sobre o telhado da residência. Ao gritar para chamar a atenção de uma vizinha, o invasor teria fugido.

Os policiais realizaram buscas no imóvel e fizeram uma varredura em todo o terreno, mas ninguém foi encontrado.

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A moradora recebeu orientações da equipe, e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

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