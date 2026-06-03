Mulher aciona PM após suspeita de invasão em residência durante a madrugada
Moradora de Jardim Alegre disse ter visto uma pessoa dentro da residência e sobre o telhado do imóvel; suspeito não foi localizado.
Uma moradora de Jardim Alegre acionou a Polícia Militar após suspeitar que sua residência havia sido invadida durante a madrugada desta quarta-feira (3).
Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 0h10, na Rua São Paulo. A equipe foi chamada após informações de uma possível violação de domicílio.
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No local, a mulher relatou aos policiais que percebeu a presença de uma pessoa dentro da casa. Em seguida, ela viu o suspeito sobre o telhado da residência. Ao gritar para chamar a atenção de uma vizinha, o invasor teria fugido.
Os policiais realizaram buscas no imóvel e fizeram uma varredura em todo o terreno, mas ninguém foi encontrado.
A moradora recebeu orientações da equipe, e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.
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