Mulher aciona PM após cachorro ser envenenado em Mauá da Serra

Uma moradora de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, acionou a Polícia Militar (PM) no início da tarde desta quarta-feira (25) após acordar e ver o cachorro ao qual ela é tutora, com sintomas de envenenamento, vomitando e cambaleando. O caso aconteceu em uma casa na rua Das Andorinhas, no centro II.

De acordo com os policiais, a mulher afirmou que viu a situação do animal logo pela manhã. Ainda segundo a moradora, o cachorro também estava com queimaduras no pelo corpo, na região das costas e da barriga, que poderiam ter sido feitas por água ou óleo quente.

A tutora afirmou aos agentes que não viu e não suspeita de quem poderia ter feito o crime. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o veterinário municipal de Mauá da Serra foi acionado para ir ao local e prestar atendimento no animal.

