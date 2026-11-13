Mulher aciona a PM por falso cárcere privado e acaba presa por desacato em Faxinal

Equipe foi averiguar informação de que a mulher estaria restrita de liberdade pelo companheiro, mas foi recebida com xingamentos e agressivide

Uma mulher foi presa por desacato na noite desta quinta-feira (12) na região central de Faxinal. A situação ocorreu após ela mesma acionar a Polícia Militar com a denúncia de que estaria sendo mantida em cárcere privado pelo próprio marido.

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A equipe policial se deslocou até a residência, localizada na Rua Adelino Olegário Proença, para averiguar a gravidade do chamado. Ao chegarem ao endereço, os agentes fizeram contato com a solicitante e constataram que ela apresentava sinais visíveis de estar sob o efeito de substâncias psicoativas, além de demonstrar um nervosismo excessivo. Durante a tentativa de diálogo, ao ser questionada sobre o convívio conjugal e os detalhes do suposto cárcere, a mulher se descontrolou.

De forma agressiva, a abordada passou a proferir diversas ofensas contra a equipe militar, utilizando de xingamentos na tentativa de expulsar os agentes do local. Diante do flagrante do crime de desacato, os policiais deram voz de prisão à autora. Como a moradora apresentava um estado de extrema agitação e agressividade, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física tanto dos componentes da equipe quanto da própria mulher.

Após ser contida, a autora foi inicialmente encaminhada ao Hospital Municipal de Faxinal para a realização do exame de corpo de delito, procedimento padrão para atestar a ausência de lesões. Na sequência, ela foi conduzida ao Destacamento da Polícia Militar para a lavratura do Termo Circunstanciado e deverá responder pelo delito de desacato.