Mulher aciona a PM, após ter porta da casa forçada

Na madrugada desta quarta-feira (20), a Polícia Militar foi chamada para a Rua Ponta Grossa, em Jardim Alegre, para atendimento a uma ocorrência de violação de domicilio.

No endereço, em contato com a solicitante, ela relatou que por volta das 00h30 ouviu de dentro de sua casa uma voz feminina vindo do quintal perguntando se havia alguém em casa, porém ela não respondeu, após alguns instantes, a mulher foi embora.

Relatou ainda que por volta das 01h30 a mulher retornou no quintal de sua residência e começou a chamar por vários nomes e ainda mexeu na fechadura forçando a porta, mesmo assim a solicitante não respondeu nenhuma das vezes, e ligou para 190.

A equipe juntamente com a solicitante, fez varredura em todo quintal da residência e ninguém foi localizado e nenhum objeto foi subtraído. Foram feitos patrulhamentos nos arredores do local, porém, ninguém foi localizado.