Mulher aciona a PM após sumiço de joias em Ivaiporã

Uma mulher, moradora em um apartamento na Av. Brasil, em Ivaiporã, acionou a Polícia Militar (PM) depois de notar o desaparecimento de todas as suas de joias.

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (19), por volta das 8h20, no centro da cidade.

Chegando no local, a solicitante relatou aos policiais que todas suas joias que estavam em seu cofre haviam sumido e que não houve arrombamento.

Disse ainda, que a única pessoa que sabia sobre as joias, onde estavam e que também tem acesso ao apartamento é seu marido, e que no momento estão em processo de separação.

A solicitante informou ainda que as roupas do marido também sumiram, inclusive as notas das referidas joias. Diante da situação, foi lavrado o B.O.U. que será encaminhado a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis ao caso.

