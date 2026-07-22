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Mulher aciona a PM após perseguição de ex em São João do Ivaí

Mulher acionou a Polícia Militar após se trancar em casa com medo do ex-companheiro. Ela pretende pedir medida protetiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 10:10:55 Editado em 22.07.2026, 10:10:49
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Mulher aciona a PM após perseguição de ex em São João do Ivaí
Autor Os policiais encontraram o suspeito em um Renault Kwid branco - Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Uma perseguição mobilizou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (21), no Centro de São João do Ivaí. A mulher informou que estava trancada em casa porque o ex-namorado permanecia em frente à residência e a deixava com medo.

Segundo a PM, a vítima disse que o homem não aceita o fim do relacionamento de três anos. Ela afirmou que recebe mensagens insistentes e que ele costuma aparecer nos locais onde ela está.

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Os policiais encontraram o suspeito em um Renault Kwid branco. Ele foi orientado sobre o crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal.

A mulher informou que não queria representar contra o ex naquele momento. Ela disse que pretende procurar a Delegacia de Polícia para solicitar uma medida protetiva. Após as orientações, o homem deixou o local e a ocorrência foi registrada.

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Código Penal MEDIDA PROTETIVA PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR relacionamento abusivo violência domestica
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