Muita festa e alegria na comemoração do Dia das Crianças em Ivaiporã

O Dia das Crianças em Ivaiporã foi celebrado com várias atividades lúdicas para a garotada, nesta quarta-feira (12). O evento que seria realizado na Praça Manoel Teodoro da Rocha, em razão da chuva, foi transferido para o Ginásio de Esportes Alcebíades Alves.

A festa de comemoração do Dia das Crianças foi realizada pela Prefeitura de Ivaiporã, através do Departamento de Cultura e do Departamento de Esportes e Lazer.

A recreação para a criançada contou com parque de diversão inflável, música, escultura de balão e pintura facial. Teve ainda diversão com palhaços e alguns personagens da Disney.

Para reforçar a energia da criançada houve distribuição de pipoca, algodão-doce, bala e outros tipos doces, para que todos fiquem hidratados. Todo o evento foi gratuito.

Para a diretora de cultura, Luciane Baggio , um momento muito especial, pois além de proporcionar alegria às crianças, integra os moradores após dois anos de restrições por conta da pandemia de covid-19.

“Comemorar o Dia das Crianças é dar a elas o presente de ‘ser criança de verdade’, e hoje elas estão aproveitando ao máximo”, destacou Luciane Baggio.







