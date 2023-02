MP denuncia homem que esfaqueou idoso para roubar bicicleta em Faxinal

Da Redação

Agressor fugiu após moradores da região, que presenciaram a cena, chamarem a Polícia Militar

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio da Promotoria de Justiça de Faxinal, no Norte Central do estado, ofereceu denúncia criminal por tentativa de latrocínio contra um homem que agrediu um senhor de 60 anos de idade, ao tentar subtrair sua bicicleta.

O crime ocorreu no dia 8 de fevereiro deste ano. O denunciado tentou pegar a bicicleta, mas a vítima reagiu. Diante disso, ele sacou um canivete e desferiu diversos golpes no ofendido, que ficou caído ao chão. O agressor fugiu após moradores da região, que presenciaram a cena, chamarem a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A equipe da PM que atendeu a ocorrência encontrou o denunciado a algumas quadras do local. Ele chegou a desobedecer as ordens de abordagem e ainda desferiu golpes contra os policiais. Por conta disso, também foram imputados na denúncia os crimes de desobediência, resistência e ameaça.

A vítima foi atendida pela equipe de socorristas e encaminhada ao hospital municipal de Faxinal. Porém, considerando a gravidade de seu estado de saúde, o homem foi transferido para o Hospital da Providência em Apucarana, onde segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



O denunciado está preso preventivamente, desde o dia do crime, a pedido do Ministério Público do Paraná



