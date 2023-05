MP ajuíza ações contra construções irregulares em ilhas do Rio Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Justiça da Comarca de São João do Ivaí, ajuizou nesta quinta

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de São João do Ivaí, ajuizou nesta quinta-feira, 11 de maio, duas ações civis públicas contra particulares que teriam cometido diversos ilícitos ambientais em duas ilhas localizadas no Rio Ivaí, no Norte Central do estado.

continua após publicidade .

O objetivo da medida é buscar a recuperação ambiental das localidades, popularmente conhecidas como Ilha do Biral e Ilha do Balneário Ivaí. Entre as ilegalidades constatadas, estão o desmatamento de vegetação nativa, a construção de mais de 40 edificações, a criação de animais e a prática de pesca predatória.

Nas ações, o MPPR requer dos responsáveis pelos ilícitos ambientais a recuperação integral das áreas degradadas, com a demolição de todas as construções irregulares, a retirada de entulhos existentes e o plantio de mudas nativas, conforme perícia e plano de recuperação a ser elaborados pelo Instituto Água e Terra (IAT). Além disso, é requerida a condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

continua após publicidade .

Também são citados nas ações judiciais o Município de São João do Ivaí, por ter sido omisso na fiscalização da área, e o Estado do Paraná, que detém a propriedade das ilhas.

Siga o TNOnline no Google News