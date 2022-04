Da Redação

Movimento nas rodoviárias da região cresce 70%

A aproximação da Sexta-feira Santa fez a movimentação de embarques crescer até 70% nos terminais rodoviários de Apucarana e Arapongas. E segundo os gestores das rodoviárias a maior parte dos passageiros vai para fora do Estado.

Em consulta realizada pelo diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, as empresas que atuam na rodoviária de Apucarana já sentem um aumento de 70% nas vendas de passagens. O movimento cresceu tanto que as agências disponibilizaram carros extras para viagens intermunicipais e interestaduais. Os principais destinos, segundo ele, são para Curitiba, São Paulo e Santa Catarina.

“Este ano aumentou muito a venda de passagens. Ano passado estava fraco esta época no feriado de Páscoa. Teve uma empresa que informou que não vendeu nada nesta época no ano passado.

Movimento similar é registrado em Arapongas com crescimento de 70% na venda de passagens. A administradora do terminal rodoviário Robeane Marchi disse que a maior parte dos passageiros está viajando para outros estados como São Paulo e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mas também há um volume significativo de passageiros com destino a Curitiba e Foz do Iguaçu.

“Nessa semana todos os dias registramos grande fluxo de passageiros embarcando e as empresas até disponibilizaram carros extras para atender a demanda”, afirma.

Por, Cindy Santos