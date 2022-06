Motos irregulares são apreendidas em Godoy Moreira e Jardim Alegre

Da Redação

Duas motos foram apreendidas na terça-feira (14) por policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar. Uma delas após ser flagrada com escapamento em descarga livre em Jardim Alegre e outra após o motociclista fazer malabarismo no centro de Godoy Moreira.

Por volta das 14h30 em Godoy Moreira, os policiais realizavam patrulhamento quando no cruzamento da Av. São Paulo com Rua Sebastião Máximo, encontrou o condutor de uma motocicleta cometendo infração de trânsito (empinando a motocicleta).

Diante do flagrante foi realizada a abordagem, sendo que o motociclista não possui CNH ou PPD. A motocicleta Honda CG Titan KS preta, se encontrava em péssimo estado de conservação, com pendências administrativas junto ao DETRAN desde o ano de 2015. O condutor foi liberado no local, e o veículo conduzido ao pátio do destacamento policial.

Em Jardim Alegre, por volta das 22h30, os policiais militares, se depararam no centro da cidade com uma motocicleta com escapamento em descarga livre com som excessivamente alto.

Feita a abordagem foi constatado que o escapamento não estava no original, também estava com pneus fora das medidas originais e o pneu traseiro estava careca, sem o filtro de ar e os retrovisores quebrados (inoperantes).

Em consulta às documentações da motocicleta, uma CG 150 PRETA, foi constatado débitos pendentes de licenciamento junto ao DETRAN PR.

O condutor foi orientado e liberado no local, a motocicleta foi apreendida e encaminhada até o pátio do DETRAN na sede da 6ª CIPM de Ivaiporã.