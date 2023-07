Motoristas do transporte escolar de Cambira participam de treinamento

Durante o recesso escolar, os motoristas do transporte escolar da Prefeitura de Cambira passaram por capacitação. O curso de aperfeiçoamento em transporte escolar e transporte coletivo foi encerrado no último 16 e contou com participação de todos os profissionais que prestam o serviço no município.

Segundo a Secretaria de Educação, o treinamento tem como objetivo principal aperfeiçoar as técnicas de segurança, bem como primeiros socorros, atendimento ao público do transporte escolar, normas técnicas da legislação vigente ao transporte escolar.



“É extremamente importante proporcionar aos nossos servidores a formação nas áreas especificas de atuação, especialmente no transporte escolar onde temos a maior demanda do nosso atendimento”, ressaltou a secretária de Educação, Eliana Navarro.

"Educação é uma das minhas prioridades, e o treinamento e aperfeiçoamento constante faz parte de nossos planos de governo", afirmou o Prefeito Toledo.

