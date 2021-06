Motorista vai preso após ameaçar esposa e dirigir bêbado

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 19h30 de sábado (5) para verificar uma situação de embriaguez ao volante e ameaça na Rua José Antônio Pereira, em Jardim Alegre.

De acordo com a PM, a esposa do autor relatou que o marido chegou na residência por volta das 16h30 embriagado e passou a ameaça-la. .

Com medo das ameaças, ela pegou filhos e foi para residência dos seus pais, porém o marido foi até o local e passou a ameaçar todas as pessoas que estavam na residência. Depois disso, o homem saiu do local dirigindo um veículo.

Diante das informações, a equipe fez contato via rádio com as demais equipes de serviço, repassando as informações sendo que a equipe RPA de Jardim Alegre logrou êxito em avistar o autor na direção do veículo em visível estado de embriaguez.

Oferecido teste etilômetro o motorista se recusou, sendo então dada voz de prisão pelos crimes de embriaguez ao volante e o previsto na lei Maria da Penha. Ele foi levado para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã, para as providências cabíveis ao caso.