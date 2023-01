Motorista tenta fugir de abordagem da PM em Ivaiporã e acaba preso

Da Redação

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na madrugada desta sexta-feira (6) ao tentar fugir de abordagem da Polícia Militar (PM) na Av. Maranhão, em Ivaiporã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento, quando se deparou com um VW Gol prata. O motorista ao notar a presença da viatura policial empreendeu fuga.

Iniciando assim o acompanhamento tático mesmo sob ordens de giroflex e sirene, não acatou as ordens.

O automóvel continuou a fuga em alta velocidade, e pulando quebra-molas e avançando as preferenciais. Só parou quando o Gol apresentou problemas.

Sendo então realizada a revista nos quatro indivíduos que ocupavam o carro e nada de ilícito foi encontrado com eles e no carro. No entanto, o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez. Foi oferecido o teste do etilômetro, porém ele se negou.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante. Sendo então lavrado o termo de sinais de alteração na capacidade psicomotora do motorista, ele foi conduzido a Delegacia de Polícia.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran devido a pendências administrativas. Os outros abordados foram liberados no local.

