Motorista tenta atropelar a ex-mulher em São Pedro do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi chamada na madrugada deste domingo (7), por volta das 2h, após um homem tentar atropelar a ex-mulher em São Pedro do Ivaí, na região do Vale do Ivaí.

continua após publicidade

O caso aconteceu na Avenida Doutor Cicero de Moraes, área central da cidade. A vítima contou que estava em um bar com amigos e, ao retornar para sua casa, o ex-marido tentou atropelá-la.

O homem conduzia um GM Corsa, de cor vermelha. No entanto, a polícia não conseguiu localizar o suspeito e um boletim de ocorrências foi registrado.

continua após publicidade

Outra ocorrência

Uma família de Ivaiporã, norte do Paraná, perdeu quase todos seus pertences após um incêndio atingir sua casa na manhã deste sábado (6). O imóvel, localizado na Estevão Marciano dos Santos, próximo ao Cemitério Municipal, foi praticamente destruído pelo fogo e poucos objetos puderam ser salvos. Os moradores saíram ilesos. Para ler a matéria completa, clique aqui.



Siga o TNOnline no Google News