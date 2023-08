Motorista tem crise de labirintite e bate em dois carros

Um motorista passou mal e bateu em dois carros que estavam estacionados na manhã de segunda-feira (14) em Lunardelli (PR). Segundo a Polícia Militar, o homem teve uma crise de labirintite enquanto dirigia, perdeu o controle do carro provocando o acidente.

A equipe de serviço do destacamento da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h20 para prestar atendimento a um acidente na Rua Bahia.

Chegando ao local, os policiais conversaram com solicitante, proprietário de um VW Gol. Ele informou aos agentes que Toyota Allion desceu desgovernado na via em marcha ré colidindo no para-choque dianteiro do Gol que estava estacionado, e em Fiat Uno estacionado logo atrás.

O motorista do Toyota Allion já havia sido encaminhado ao Centro de Saúde de Lunardelli para o atendimento.

O médico plantonista que prestou os primeiros socorros, disse aos policiais que o homem teve uma crise de labirintite e perdeu os sentidos momentaneamente, ocasionando o acidente.

Diante dos fatos, a equipe orientou os proprietários dos veículos para os procedimentos a serem tomados.

