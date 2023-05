Motorista sobrevive após caminhão cair de ribanceira em Cambira; veja

Da Redação

Um motorista, de 31 anos, sobreviveu após despencar de uma ribanceira de aproximadamente 40 metros em Cambira, norte do Paraná. O veículo ficou complementante destruído. Uma ambulância da saúde do município e os Bombeiros de Apucarana foram chamados por volta das 7h desta segunda-feira (8).

Quando as equipes chegaram, o motorista estava fora do caminhão, pois havia pulado do veículo em movimento. Ele estava consciente, conversando com os socorristas. Ele foi retirado da mata e levado para a ambulância da saúde de Cambira. O rapaz, que sofreu ferimentos moderados, foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital da Providência.

O caminhão estava carregado com toras e trafegava por uma estrada rural, no final da Rua Ricardo Beleze. O veículo teria apresentado problemas no freio, então desceu a ribanceira, arrancando árvores pelo caminho.

A destruição foi grande. "O caminhão acabou colidindo com várias árvores, mas o motorista conseguiu sair antes da colisão, e isso ajudou muito. O caminhão estava carregado com toras e a cabine ficou muito danificada. O caminhão caiu num local muito ingrime, em uma região de mata, de difícil acesso. Motorista teve muita sorte", disse o tenente Waner de Paula Ferreira.





