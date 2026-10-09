Motorista sem CNH tem carro retido em blitz no centro de Borrazópolis
Veículo com documentação atrasada desde 2022 foi liberado após condutor habilitado quitar pendências
Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi abordado pela Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina no centro de Borrazópolis, na tarde desta quinta-feira (8).
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Durante a fiscalização na Avenida José Naline, os policiais constataram no sistema que o condutor não possuía permissão para dirigir e que o veículo, um GM/Corsa, estava com o licenciamento vencido desde 2022.
A equipe concedeu a oportunidade para que as pendências fossem quitadas e um condutor habilitado fosse chamado ao local. Um homem compareceu ao endereço, realizou o pagamento dos débitos e assumiu a direção do carro, que foi liberado em seguida após a emissão das multas de trânsito cabíveis.