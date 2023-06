Motorista sem CNH tem carro apreendido pela PM em Kaloré

Siga o TNOnline no Google News

Um veículo Fiat Uno foi apreendido na noite desta terça-feira (6), na Rua João de Moraes, área central de Kaloré, no Vale do Ivaí. Uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento, quando dois homens ficaram nervosos ao ver os militares e acabaram chamando atenção.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação aconteceu por volta das 22h05. Conforme informações, após as autoridades perceberem que os passageiros do carro ficaram nervosos ao avistarem a viatura, foi dada voz de abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com os dois durante revista. O motorista, no entanto, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o Fiat Uno, de cor vermelha, possui pendências administrativas.

Diante dos fatos, o automóvel foi encaminhado para o pátio do Detran. Os dois homens foram liberados no local.

