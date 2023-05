Motorista sem CNH se envolve em acidente e carro é recolhido pela PM

Da Redação

A Polícia Militar (PM) atendeu no início da tarde de domingo (30), por volta das 12h45, ocorrência de acidente de trânsito na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara, em Ivaiporã.

No local, foi constatado um veículo GM/Celta estava avariado na lateral esquerda devido a colisão contra outro veículo que não se encontrava mais no local.

Se apresentou a condutora do Celta que não possui CNH e o veículo embora esteja com a documentação em dia, não está em seu nome.

Diante dos fatos, o veículo foi guinchado até o pátio da 6ªCIPM e confeccionado os documentos cabíveis.

Outra ocorrência registrada em Ivaiporã na madrugada (Violação de domicílio)

Por volta das 05h05 desta segunda-feira (1º), a equipe de serviço foi acionada para a uma residência na Av. Maranhão, onde o noticiante relatou que está sendo perseguido por sua ex-mulher. Disse ainda que na madrugada ela teria pulado na área de lazer do lado de sua residência. Porém, no momento em que a equipe chegou no local não constatou o fato. Sendo o solicitante orientado.

