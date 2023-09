Motorista sem CNH é preso por embriaguez após bater carro em muro

Um motorista foi preso em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, após bater o carro que dirigia contra um muro na noite desta quinta-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o acidente aconteceu na Rua Anhanguera, por volta das 20 horas. O homem conduzia um veículo Fiat Uno.

continua após publicidade

Conforme as autoridades, no local do acidente, os PMs encontraram o homem em visível estado de embriaguez. Ele estavam cambaleante, exalando odor etílico e também não possuía Carteira Nacional de Trânsito (CNH).

- LEIA MAIS: Rotam recupera carro que havia sido furtado em Marialva

continua após publicidade

Os policiais realizaram o teste do bafômetro no suspeito, que apresentou 1,45mg/L de álcool, sendo comprovado a embriaguez. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã para as devidas providências.

O carro foi guinchado e encaminhado ao pátio da 6ª CIPM.

Siga o TNOnline no Google News